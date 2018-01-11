МО обеспечила передачу техники для борьбы с пожарами Хабаровскому краю

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В пилотные регионы России поступило специализированное оборудование для борьбы с пожарами.

Спецоборудование для борьбы с пожарами передано в пилотные регионы России. Техника поступила в рамках проекта "Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России". Об этом сообщил телеканал "360".

Лесопожарные машины, радиостанции, оборудование связи поступили в Московскую, Воронежскую области, Республику Коми, а также Хабаровский и Красноярский края.

По словам главы подмосковного Минимущества Андрея Аверкиева, регион обеспечил передачу автомобиля ГАЗ, КамАЗ и двух спутниковых терминалов мобильной системы "Глобалстар" GPS 1700–02 R Хабаровскому краю.

Московская область получила от Хабаровского края 300 единиц бортового оборудования "Навик-Про" для оснащения лесопожарной техники пожарно-химических станций ГАУ МО "Центрлесхоз". Они позволяют оперативно обнаружить и потушить пожар в лесу.

Аверкиев сообщил, что новое оборудование позволит регионам стать более подготовленными к чрезвычайным ситуациям, которые связаны с лесными пожарами.

"Во время пожаров оперативность действий спецслужб играет решающую роль. Спутниковые мобильные системы обеспечат связь там, где она затруднена, а навигационное бортовое оборудование позволит отследить местоположение лесопожарной техники в момент возникновения лесного пожара и обеспечить ее координацию, чтобы предотвратить бедствие", — добавил министр имущественных отношений Подмосковья.