Онкорадиологический центр ввели в эксплуатацию в Подольске

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Медицинское учреждение создали по поручению губернатора Московской области.

Онкорадиологический центр в Подольске построили в рамках государственно‐частного партнерства по поручению губернатора Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства строительного комплекса Московской области.

Разрешение на ввод онкорадиологического центра на 218 посещений в смену выдало Министерство строительного комплекса. Об этом рассказал глава ведомства Максим Фомин.

"Центр построен на базе Подольской городской клинической больницы, общая площадь здания составляет свыше 6,7 тысячи квадратных метров", — отметил министр.

Концессионное соглашение в отношении создания и последующей эксплуатации онкорадиологического центра в Подольске было заключено 4 марта 2015 года между правительством МО и инвестором ООО "ПЭТ-Технолоджи-Подольск". Согласно договоренности, после окончания строительства онкорадиологический центр переходит в собственность Подмосковья.

"Медучреждение построено за счет внебюджетных средств, общий объем инвестиций на возведение и оснащение центра составляет более двух миллиардов рублей", — сообщил Максим Фомин.

Центр в Подольске входит в кластер по лечению онкологических заболеваний на территории Подмосковья наряду с новым онкорадиологическим центром на территории онкологического диспансера в Балашихе.

На территории подольского онкорадиологического центра располагаются основные отделения лучевой и радиоизотопной диагностики, отделение лучевой терапии.

Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием – это системы лучевой терапии TrueBeam и ClinaciX, система комбинированной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, циклотрон, магнитно-резонансный томограф. В онкорадиологическом центре будут трудиться специалисты, имеющие опыт работы в федеральных научных учреждениях и ведущих онкологических клиниках.