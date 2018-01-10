Более 1200 спасателей будут дежурить в Крещение на подмосковных водоемах

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Подмосковье будет оборудовано 279 площадок для крещенских купаний. Более 1200 спасателей обеспечат порядок и безопасность на этих водоемах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

99 мест для купаний находятся на открытой воде. Помимо 1250 спасателей в Крещенскую ночь будет задействовано более 250 единиц техники.

Спасатели предупреждают, что не стоит заниматься самостоятельной подготовкой проруби. В последнее время температурный режим в московском регионе неустойчив. Для крещенских купаний будут подготовлены специально оборудованные площадки с местами обогрева, освещением и дежурными спасателями.