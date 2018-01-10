В Подмосковье модернизируют старые молочные фермы в 2018 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. 15 заброшенных подмосковных молочных хозяйств будут отремонтированы в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства Подмосковья Андрея Разина.

Заброшенных молочных ферм в Московской области около сотни. В 2018 году планируется реконструировать не менее 15 ферм", — сказал Разин.

Глава Минсельхоза добавил, что обновление ферм проводится по программе субсидирования старых молочных ферм, стартовавшей в 2017 году. В ближайшем будущем решится вопрос о ее продлении до 2020 года. Согласно программе, возвращается до 50% расходов из подмосковного бюджета на приобретение оборудования при модернизации ферм. В частности, софинансируется покупка автоматов для доения, до шести миллионов рублей на один автомат.