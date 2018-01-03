Соседи рассказали о зверинце в Подмосковье, где пантера загрызла человека

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Местные жители несколько раз безуспешно жаловались на частный зоопарк с крупными хищниками.

В частном зверинце жителя Подмосковья, пантера из которого 2 января убила мужчину, обитают еще несколько крупных кошек – тигр и лев. Соседи рассказали, что регулярно слышат их рычание и боятся ходить по вечерам. Об этом сообщил "360".

Дикие звери несколько лет держат в страхе всех соседей. Местные жители рассказали, что животные раньше принадлежали цирку, но их списали. Нынешний хозяин купил их, выходил и держит за высоким забором под напряжением.

"Насколько мы знаем, этот человек брал больных цирковых животных и выхаживал на свои деньги. Условия содержания животных были хорошие, и территория обнесена высоким забором", — рассказал один из соседей.

Не все соседи поддерживают то, чем занимается хозяин животных. Они подавали коллективную жалобу на шум, который мешает жить.

"Мы только слышим львиный рык, а кто живет — не знаем. Очень страшно. Наши соседи жаловались — бесполезно. Это было коллективное письмо, мы его подписывали. Сосед, который жаловался, сказал, что его ресурсов недостаточно, чтобы с этим справиться", — сообщила одна из местных жительниц.

Рядом с коттеджем, где держат зверей, живет семья, которая боится находиться даже на своем участке. Людмила Теслюк возмущена тем, что сосед не предупредил о сбежавшем животном.

"Теперь я буду вдвойне бояться вечером на улицу выходить. У меня всегда была мысль: а что, если кто-нибудь забудет закрыть клетку: а что, если зверь вырвется? Дикий зверь есть дикий зверь, тем более пантера, для которой забор не препятствие: она по деревьям лазает и хорошо прыгает", — рассказала она.

Соседи напуганы и жалуются на владельца зверинца, но сделать с нежелательным соседством ничего нельзя. Юридически в России не запрещено содержать в доме диких животных.