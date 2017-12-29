Вредные производства не будут работать в Московской области

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Жители пожаловались губернатору региона на выбросы АБЗ "Подольск".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ситуацию с асфальтобетонным заводом в Подольске во время "Прямого разговора" на телеканале "360".

Жители Подольска обратились к губернатору с жалобами на выбросы АБЗ "Подольск". Воробьев отметил, что подмосковное правительство не допустит работы вредных производств на территории Московской области. Он добавил, что асфальтовые заводы не должны нарушать экологические нормы.

Воробьев отметил, что Игорь Брынцалов вместе с депутатами Мособлдумы установят причину запаха, после чего заводы либо будут закрыты, либо власти и общественники проследят, чтобы не было допущено ухудшения экологической обстановки.

"Вредные заводы в Подольске и на других территориях работать не будут, мы не допустим нарушения технологий и экологических норм, поэтому эти предприятия сегодня закрыты", — отметил Андрей Воробьев.

Он также добавил, что для работы заводы должны поменять технологии, быть экологически чистыми, либо они прекратят функционировать.