МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области встретился с журналистами и поблагодарил их за работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с журналистами пула и представителями федеральных средств массовой информации в Доме правительства в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360".

Андрей Воробьев поздравил представителей СМИ с наступающим новым годом и поблагодарил их за работу. Отвечая на вопрос о главном достижении по итогам пяти лет работы в должности губернатора региона, глава Подмосковья подчеркнул, что это работа команды муниципальной и региональной власти.

"Дело в том, что в нашем муниципалитете одно не работает без другого. Мы научились материализовывать те планы, которые долгое время ждали жители. Это касается любой темы, которую мы затронем — и дороги, и дольщики, и свалки, здравоохранение, образование. Только когда одно дополняет другое, получается результат. Поэтому главное достижение, я считаю, это работа команды", — сказал Андрей Воробьев.

Среди достижений губернатор также отметил проделанную работу по развитию инфраструктуры, особо подчеркнув развитие Московского транспортного узла. Кроме того, в числе достижений Андрей Воробьев назвал строительство и открытие в регионе перинатальных центров.