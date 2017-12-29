Воробьев поручил организовать маршрут до центра материнства и детства

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Об этом губернатора Московской области попросила актриса Виктория Морозова.

Андрей Воробьев во время "Прямого разговора" на телеканале "360" дал поручение повысить транспортную доступность перинатальных центров Подмосковья. Об этом губернатора попросила актриса Виктория Морозова.

Она высказала слова благодарности Андрею Воробьеву за открытие новых перинатальных центров, добавив, что они не уступают по качеству оказания услуг клиникам в Израиле. Она обратилась с просьбой улучшить транспортную доступность к центрам для тех, кто приезжает из удаленных населенных пунктов.

Актриса отметила, что такая необходимость имеется для жительниц, которые состоят на учете у врачей во время беременности.

Андрей Воробьев пообещал заняться данной проблемой и найти решение в ближайшее время.

"Действительно важный вопрос. Обязательно будет маршрут до центра материнства и детства <в Сергиевом Посаде — прим. ред.>. Я постараюсь это сделать в максимально короткие сроки. Согласен, что сообщение должно быть регулярным. Я надеюсь, что эта доступность будет обеспечена в ближайшее время, такое поручение руководителю "Мострансавто" я дам", — заявил Андрей Воробьев.

На данный момент для маршрутов до центров материнства и детства закупили шесть микроавтобусов.