Годовая программа газификации Подмосковья выполнена на 100%

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На территории Подмосковья за 2017 год к газу были подключены 33 тысячи человек.

В рамках губернаторской программы в Московской области за 2017 год было введено в эксплуатацию 80 газопроводов. Годовая норма газификации выполнена в полном объеме. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В 2017 году по программе газификации на территории Подмосковья построено и введено в эксплуатацию 80 газопроводов в 82 населенных пунктах, в которых проживает в общей сложности 33 тысячи человек. Общая протяженность построенных в 2017 году сетей составила 512 километров, что является рекордом в современной истории Подмосковья", — отметил Дмитрий Пестов.

Последний газопровод из 80 запланированных ввели в эксплуатацию 25 декабря. Объект построили в Воскресенском районе, в деревне Исаково. Новый газопровод имеет протяженность 9,6 километра и позволяет подключить к газу более 250 жилых домов.

Губернаторская программа "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" стала самой масштабной в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года скорость газификации Подмосковья увеличилась в четыре раза. Также за указанный период было построено более 1,2 тысячи километров газопровода, что позволило подключить к газу более 260 населенных пунктов.