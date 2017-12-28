Дни индийской культуры пройдут в феврале 2017 года в Подмосковье

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Решение проводить Дни индийской культуры принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дни индийской культуры, которые принято проводить по поручению губернатора Подмосковья, пройдут в последний месяц зимы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство культуры Московской области

"Индия — страна разнообразных культур и традиций, которые имеют тысячелетнюю историю и продолжают развиваться сегодня. Дни индийской культуры в Подмосковье — это возможность узнать Индию непосредственно от носителей культуры, познакомиться не только с историей, но и с сегодняшним днем этой страны", — прокомментировала мероприятие министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Дни индийской культуры в Подмосковье организуют при взаимодействии с культурным центром имени Джавахарлала Неру. Мероприятия пройдут в Раменском с 3 по 4 февраля, в Красногорске — 10 февраля, Королеве — 11 февраля, Сергиевом Посаде и Хотькове 17 и 18 февраля.

Все желающие смогут посетить мастер-классы маэстро Дхармендер Гаутам, являющегося преподавателем классического танца катхак в культурном центре имени Джавахарлала Неру. Для интересующихся йогой дипломированный специалист в области йоги господин Маниша Вардхан проведет свои занятия. О музыке Индии в рамках проводимых мероприятий поведает маэстро Гульфама Сабри – он занимался изучением классической вокальной музыки Хиндустана.

Во всех дворцах культуры, принимающих участие в событии, пройдут гала-концерты с участием индийских и подмосковных творческих коллективов. Посетители фестиваля смогут познакомиться с современными индийскими фильмами и кухней.