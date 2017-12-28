Более 74 тысяч детей родились в Московской области в 2017 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подмосковье успешно выполнило ряд Майских указов президента, снизив младенческую смертность и повысив рождаемость.

Московская область остается лидером по рождаемости и снижению младенческой смертности в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову. В 2017 году в регионе появились на свет более 74 тысяч детей, а уровень смертности среди новорожденных составляет 3,8 промилле.

В интервью телеканалу "360" Забралова коснулась реализации Майских указов президента в Московской области. По словам чиновницы, высоких показателей по рождаемости и снижению детской смертности удалось достичь благодаря строительству в регионе суперсовременных центров материнства и детства, а также благодаря модернизации роддомов.

Подмосковные перинатальные центры по праву считаются одними из лучших в стране.

"Балашихинский центр всегда входит в тройку лидеров Российской Федерации. В этом году и Видновский центр материнства и детства вошел в пятерку лидеров", — подчеркнула Ольга Забралова.

Кроме того, в регионе отлажена система по привлечению в центры рожениц со всей страны, а не только из Подмосковья.

"Мы повышаем качество здравоохранения, люди едут к нам со всех регионов рожать в наши перинатальные центры", – сказала Ольга Забралова.

Пункт Майских указов, касающийся снижения смертности, также успешно выполнен подмосковными властями. В 2017 году удалось сохранить более 2,5 тысячи жизней за счет строительства сердечно-сосудистых центров, правильной маршрутизации пациентов и предотвращения ДТП.

"Мы снижаем смертность от дорожно-транспортных происшествий. Мы поднимаемся, скажем, не с самых передовых мест практически в топ по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям. <…> Здесь мы достигли блестящих результатов по выполнению Майских указов", — заявила Ольга Забралова.

Особое внимание в наступающем году будет уделено детям в рамках стратегии по детству.