Губернатор Подмосковья посетил новый центр Worldskills в Королеве

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На возведение центра потратили 600 миллионов рублей из консолидированного бюджета.

Андрей Воробьев посетил в Королеве один из всероссийских центров компетенций, созданных по стандартам WorldSkills. Всего подобных центров в России семь.

Московская область по итогам федерального конкурса получила право создать такой центр в Королеве. На строительство центра ушло 600 миллионов рублей из федерального бюджета и из бюджета Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

Открытый центр специализируется на отрасли "Строительство" — здесь строгают, шлифуют, укладывают плитку. В Королеве ведется обучение сразу по шести профессиям, которые вошли в ТОП-50 самых нужных по стране.

Андрей Воробьев оценил классы королевского центра компетенций. Также, помимо учебного центра, в 2018 году здесь появится полигон — место для тренировок и подготовительных соревнований по самому современному стандарту.

Как сообщила министр образования Московской области Марина Захарова, "на базе этого комплекса будет проходить подготовка сборной РФ, которая примет участие уже в Международном чемпионате, который пройдет в 2019 году в Казани. Вся сборная РФ будет готовиться именно на этой базе".

На прошедшем в Абу-Даби чемпионате сборная Подмосковья заняла высокие места. Сегодня участникам в присутствии губернатора были вручены сертификаты на денежное поощрение.

Также губернатору продемонстрировали лабораторию электротехники, где все работы проводятся на новейшем оборудовании. Преподаватель пользуется "умным" экраном, который позволяет проводить вебинары сразу между тремя учебными заведениями.