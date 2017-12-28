В Королеве открылась новая ледовая арена

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новый каток будет носить имя легендарного хоккеиста Алексея Касатонова.

Крытый каток площадью 1,5 тысячи квадратных метров залили в Королеве, сообщил телеканал "360". Объект открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев и легендарный хоккеист Алексей Касатонов, в честь которого названа площадка.

Кроме того, в Королеве отремонтировали трехэтажный бассейн 1961 года постройки. В ходе реконструкции, которая началась в прошлом году, заменили чашу, раздевалки, душевые и систему подогрева воды. Пропускная способность объекта составит 50 человек в смену.

Весной 2018 года ожидается сдача в эксплуатацию стадиона "Вымпел". Обновленный комплекс будет включать в себя два тренировочных поля с искусственным покрытием, две баскетбольные и пять волейбольных площадок, теннисные корты, трибуны для воркаута и парковку.