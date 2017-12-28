Почти 60 индустриальных парков появилось в Подмосковье за четыре года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На сегодняшний день общая площадь индустриальных парков на территории МО составляет более 10 тысяч гектаров.

За последние четыре года в Подмосковье появилось около 60 новых индустриальных парков. За 2017 год открылось 15 таких зон, с 2013 по 2016 годы – 43. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Зампред правительства Московской области Денис Буцаев отметил, что на данный момент из общей площади индустриальных парков заняты 28%.

За весь указанный период парки посетили 237 резидентов, из которых 53 открыли промышленное производство в этом году. Кроме этого, Подмосковье включает в себя 12 технопарков и три экономические зоны.