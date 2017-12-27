Оперативные службы МО будут работать в усиленном режиме в праздники

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе будут работать более 4,5 тысяч человек и две тысячи единиц техники.

Работа всех оперативных служб будет производиться в усиленном режиме в период новогодних праздников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Об этом он заявил во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сказал Пестов, в Подмосковье приняты все возможные меры по предотвращению аварийных отключений тепла, электричества, перебоев с водоснабжением и других происшествий.

"Мы сделали карты оперативного реагирования каждого муниципального образования и подписали соглашение с МОС АВС. В случае, если происходит какая-то нештатная ситуация, какая-то поломка в котельной, администрация должна объективно оценить ситуацию, доложить в МинЖХК МО и там примут решение, какие необходимы силы и средства для того, чтобы в максимально короткий срок ликвидировать данные неисправности", — сказал Дмитрий Пестов.

В общей сложности на время зимних каникул в Московской области будут дежурить более 4,5 тысячи сотрудников МЧС, "Мособлпожспаса", полиции, органов местного самоуправления, а также добровольцев. Кроме того, в работе будет задействовано около двух тысяч единиц спецтехники.