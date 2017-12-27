В Подмосковье долги за газ сократились более чем на полтора миллиарда

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Долги ресурсоснабжающих организаций МО за газ снизились на 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Долги ресурсоснабжающих организаций за газ достигли в Московской области минимума за многолетний период. В 2017 году сумму задолженности удалось снизить на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МинЖКХ Подмосковья.

В Доме правительства Московской области по поручению губернатора сегодня состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии. Согласно данным на конец декабря, задолженность за газ составляет шесть миллиардов рублей. Как стало известно в ходе заседания, самая низкая платежная дисциплина — у предприятий Пушкинского, Солнечногорского, Орехово-Зуевского, Ногинского и Сергиево-Посадского районов, а также городских округов Серпухов, Подольск, Красногорск, Шатура, Балашиха и Королев. Перед главами данных муниципалитетов поставлена задача – погасить задолженность до Нового года максимально.

"У нас разные контрольные даты. Если по газу мы должны выйти на начало отопительного сезона без прироста — а в этом году мы даже сократились на один миллиард 600 миллионов, то по электрической энергии у нас такой ключевой точкой является 1 января", — сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Задолженность предприятий за электроэнергию на конец декабря составляет почти четыре миллиарда рублей.