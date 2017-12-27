5,1 миллиарда рублей потратили на формирование комфортной городской среды

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Треть финансирования была выделена из президентского фонда.

В рамках программы формирования комфортной городской среды в Подмосковье в 2017 году было потрачено более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

Как уточнил министр, треть финансирования была выделена из президентского фонда.

"Нам из резервного фонда президента было выдано 1,7 миллиарда рублей на программу формирования комфортной городской среды. А в целом расходы на формирование комфортной городской среды составили 5,1 миллиарда рублей", – сообщил Евгений Хромушин.

В рамках проекта по созданию комфортной городской среды в 146 муниципальных образованиях Подмосковья было благоустроено 136 общественных территорий, в том числе 85 пешеходных зон, 17 скверов, пять площадей, шесть зон отдыха. Также в 2017 году комплексно благоустроили более 1,6 тысячи дворовых территорий в регионе.