28,5 тысячи подмосковных подъездов привели в порядок в 2017 году

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В последующие два года в Московской области будет отремонтировано порядка 50 тысяч подъездов.

В текущем году капремонт проведен в 28,5 тысячи подъездов Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

Глава ведомства добавил, что таким образом, план 2017 года выполнен на 90%: всего в этом году ремонту подлежали 32 тысячи объектов.

"При плане в 32 тысячи подъездов мы сделали 28,5 тысячи", – сказал Хромушин.

Губернаторская программа "Мой подъезд" продлится до 2019 года. На 2018 год в нее включено 30 тысяч подъездов, на 2019-й – 19 тысяч. Хромушин отдельно подчеркнул, что трехлетний план по ремонту подъездов будет полностью реализован.

"Таким образом, в трехлетку мы полностью программу ремонта подъездов завершим", – добавил Хромушин.