Более 9,5 тысячи проверок Минэкологии прошло в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Региональное ведомство выявило за год более двух тысяч нарушений природоохранного законодательства.

За 2017 год Минэкологии провело более 9,5 тысячи проверок соблюдения норм природоохранны. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минэкологии.

"За год инспекторы эконадзора провели 9 510 проверок соблюдения природоохранного законодательства. По сравнению с началом года, количество проверок увеличилось более чем на 25 процентов", — отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Региональное Минэкологии обнаружило 2 318 нарушений природоохранного законодательства. В общей сложности нарушителей оштрафовали на сумму более 160 миллионов рублей. Пресечены 447 нарушений правил обращения с отходами, 425 случаев незаконного сброса сточных вод и 167 фактов незаконной добычи природных ресурсов.

По словам министра, важнейшая задача состоит в том, чтобы остановить систематические нарушения и компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб.