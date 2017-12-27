Глава Подмосковья рассказал о причинах прихода инвестиций в регион

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Андрей Воробьев рассказал, какие меры позволяют Подмосковью наращивать объемы инвестиций.

За 2017 года в экономику Московской области было привлечено более 650 миллиардов рублей инвестиций. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах, которые дают возможность увеличивать объемы инвестиций. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам губернатора региона, в Московской области для бизнеса действует гибкая система налоговых льгот. Кроме того, эффективными являются особые экономические зоны – число их резидентов постоянно растет.

"По сути, инвестор приходит на все готовое, земля имеет символическую стоимость, инфраструктура вся готова. Соответственно налоговые льготы — федеральные и региональные — дают такой эффект. И по вопросу импортозамещения. Высокотехнологичные производства размещаются у нас и в Дубне, и в Ступине. У нас три особые экономические зоны", — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что власти Подмосковья работают над развитием экономики в том числе в рамках роуд-шоу.

"Мы тоже приезжаем, себя предлагаем, так называемые роуд-шоу, презентуем наш регион для того, чтобы инвесторы потенциальные в Европе, в Азии, в Японии знали, почему и где выгодно вкладывать деньги", — отметил губернатор Московской области.

Андрей Воробьев заявил, что в Химках начнут производить среднетоннажные автомобили. Завод построит японская компания "Мицуи". Работы начнутся весной следующего года. Кроме того, компании "Дженерал электрик" и "Филипс" также начнут производить медицинское оборудование в Подмосковье.

"Инвесторы идут, и мы этим очень дорожим", — добавил глава региона.