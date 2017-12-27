Выброс парниковых газов в Подмосковье снизился на 30%

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С 1990 года выброс парниковых газов на территории Московской области снизился на 30%.

В Подмосковье на 30% сократился выброс парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Суммарный объем выбросов в 2016 году составил 65,3 миллиона тонн СО2-эквивалента, что на 30% меньше, по сравнению с базовым 1990 годом, выбранным для сравнения. Главная цель такого подсчета – создание информационной базы об объемах выбросов парниковых газов и их источниках, а также проводимых мероприятиях, направленных на их сокращение", — сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Также он отметил, что транспорт и энергетика выделяют наибольшее количество выбросов. Доля диоксида углерода в Подмосковье составляет 86% — это происходит из-за сжигания топлива в стационарных и передвижных источниках. Спад выбросов наблюдается во всех сферах, кроме отрасли обращения с отходами.

В рамках федерального проекта "Чистый город" в Подмосковье планируют построить четыре объекта по термическому обезвреживанию отходов. По словам экспертов, это решит проблему полигонов ТКО и существенно снизит объем выбрасываемых парниковых газов.

