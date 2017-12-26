Более 50 заводов открыли в Подмосковье с начала 2017 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В регионе начали работать крупные международные компании.

Более 50 новых заводов и фабрик были открыты в этом году в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На заседании Высшего совета Подмосковья губернатор рассказал о новых открывшихся крупных предприятиях в уходящем году. По словам Воробьева, были открыты 53 новых завода. Кроме того к Подмосковью присоединились такие концерны, как Mercedes, General Electric, Philips. В ближайшее время они запустят свои производства на территории Московской области.

В 2017 году интерес к Московской области стали проявлять и японские корпорации.

"Считаю важным, что наши особые экономические зоны дают результат. В этом году 20 новых резидентов пришло в "Дубну", – отметил Андрей Воробьев.

По традиции, в рамках заседания Высшего совета Московской области власти подводят итоги работы в уходящем году и строят планы на будущий год.