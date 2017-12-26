Воробьев назвал главные вызовы для Подмосковья

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Московской области осталось решить проблемы шести тысяч дольщиков, на эти цели выделено 53 миллиарда рублей.

Основными вызовами для Московской области являются проблема обманутых дольщиков и экология. Об этом рассказал Андрей Воробьев на Высшем совете Московской области, сообщил телеканал "360".

Работа по решению проблем дольщиков ведется с 2013 года. За это время было вручено около 20 тысяч ключей. Сейчас власти Подмосковья совместно с депутатами Госдумы готовят поправки в федеральное законодательство, чтобы избежать этой проблемы в дальнейшем.

"Сегодня мы не можем сказать, что тема дольщиков снята с повестки, поэтому работает мощная сформированная команда Минстроя", — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор также отметил, что систему утилизации в Подмосковье необходимо пересмотреть. Сейчас стоит задача реализовать программы по строительству мусоросжигательных заводов.

"Мы не только закрываем полигоны, но и предусмотрели значительные средства на их рекультивацию. Нужно провести качественные работы, чтобы эти полигоны не представляли опасности", — добавил Воробьев.