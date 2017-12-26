Министр спорта Подмосковья рассказал журналистам о ЧМ по футболу-2018

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На 17 спортивных базах в Московской области разместятся команды-участники мундиаля.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал журналистам о главном событии наступающего года.

Команды-участники Чемпионата мира по футболу разместятся на спортивных базах в Подмосковье, специально подготовленных для мундиаля – таких объектов 17.

А матчи открытия и завершения чемпионата пройдут на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минспорта Московской области.

"В Подмосковье нет стадионов, но у нас огромное количество тренировочных площадок. Больше чем в любом другом субъекте Российской Федерации. В связи с тем, что матч-открытие, полуфинал, финал пройдут в "Лужниках", топовые сборные захотят остановиться на территории области", — отметил Роман Терюшков.

Министр добавил, что Московская область будет большим центром футбола. И задача министерства — подготовить площадки максимально оперативно и качественно.

Площадки будут подготовлены на базе стадионов "Авангард" в Домодедове и "Сатурн" в Раменском, стадиона "Глебовец" в Истре, стадиона "Металлург" в Солнечногорске и другие.

