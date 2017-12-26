Министр спорта Подмосковья рассказал журналистам о ЧМ по футболу-2018

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На 17 спортивных базах в Московской области разместятся команды-участники мундиаля.
Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал журналистам о главном событии наступающего года.
Команды-участники Чемпионата мира по футболу разместятся на спортивных базах в Подмосковье, специально подготовленных для мундиаля – таких объектов 17.
А матчи открытия и завершения чемпионата пройдут на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минспорта Московской области.
"В Подмосковье нет стадионов, но у нас огромное количество тренировочных площадок. Больше чем в любом другом субъекте Российской Федерации. В связи с тем, что матч-открытие, полуфинал, финал пройдут в "Лужниках", топовые сборные захотят остановиться на территории области", — отметил Роман Терюшков.
Министр добавил, что Московская область будет большим центром футбола. И задача министерства — подготовить площадки максимально оперативно и качественно.
Площадки будут подготовлены на базе стадионов "Авангард" в Домодедове и "Сатурн" в Раменском, стадиона "Глебовец" в Истре, стадиона "Металлург" в Солнечногорске и другие.