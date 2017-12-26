Лучшие муниципалитеты Подмосковья названы по итогам года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первое место в рейтинге занял Реутов, второе – Королев, на третьем месте расположился Лосино-Петровский.

Рейтинг лучших муниципалитетов региона представили на заседании Высшего совета при губернаторе Московской области, которое состоялось в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360".

Лидер рейтинга Реутов получит премию в 140 миллионов, деньги пойдут на развитие города. За второе место Королев получит 80 миллионов рублей, Лосино-Петровский — 70. Причем, последний впервые вошел в тройку лидеров. Разрыв между показателями органов местного самоуправления сократился, отметил глава региона Андрей Воробьев.

Работа муниципальных властей оценивается по 50 показателям, включая выполнение указов президента, обращений губернатора (привлечение инвесторов, ликвидация второй смены в школах, строительство детских садов и так далее), государственных программ, высокие результаты в экономике и социальной сфере.

Рейтингование муниципалитетов Московской области проводится в третий раз.