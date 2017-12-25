В Подмосковье выделили более 300 спецплощадок для запуска фейерверков

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти Московской области определили 335 площадок для запуска пиротехники на новогодних праздниках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства региона Дмитрия Пестова.

"В преддверии новогодних праздников силами сотрудников ГУ МЧС по Московской области, ГКУ "Мособлпожспас", правоохранительных органов и добровольцев были проведены профилактические рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий, проверка соблюдений правил безопасности их хранения и реализации", — отметил Дмитрий Пестов.

С жителями Подмосковья были проведены профилактические беседы на тему правильного использования пиротехники, добавил он.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений и полицейские будут нести дежурства на этих площадках в период новогодних праздников. Адреса всех специальных площадок можно узнать на сайте подмосковного главка МЧС.