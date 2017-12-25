Владельцы транспондеров смогут бесплатно ездить из Москвы в Солнечногорск

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Проезд по скоростной автомагистрали Москва — Солнечногорск станет бесплатным для владельцев транспондеров с 30 декабря до конца января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Северо-Западную концессионную компанию.

Владельцы транспондеров смогут воспользоваться акцией с 1:00 до 6:00 (транспортные средства 1-й группы). Устройство можно приобрести в офисах клиентского обслуживания. Абонемент на 10, 20 и 30 поездок помогает автовладельцам сэкономить до 60% от тарифа. Транспондер позволяет заезжать на платный участок через специальные автополосы.