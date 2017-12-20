Более 200 используемых не по назначению участков выявили в Подмосковье

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Они находятся на территории 22 районов и городских округов Московской области.

В Подмосковье в текущем году выявили 237 земельных участков, которые используются не по целевому назначению. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимира Шапкина.

"Всего в Московской области, по сведениям Общероссийского народного фронта (ОНФ), выявлено 237 земельных участков, которые используются не по целевому назначению на территории 22 районов и городских округов", — сообщил Владимир Шапкин.

Как уточнил председатель комитета Мособлдумы, Министерством имущественных отношений МО совместно с ОНФ был отработан механизм взаимодействия с органами местного самоуправления, ведомством был проведен анализ представленной информации по данным Росреестра, Кадастровой палаты, УФНС по Подмосковью.

Информация в отношении этих земельных участков направлена в Главархитектуры МО на предмет возможного приведения вида разрешенного использования земельных участков к их фактическому использованию. Изменение вида разрешенного использования может коснуться 73 участков в области.