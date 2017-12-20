В Подмосковье завершили благоустройство турмаршрута "Клин звучит" к ЧМ-2018

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Туристический маршрут станет одним из самых насыщенных в регионе.

Работы по благоустройству туристического маршрута "Клин звучит" к ЧМ по футболу‐2018 завершены. Там построили новую дорожку, оборудовали велопарковки и места для отдыха. Благоустройство было проведено вдоль левого берега реки Сестра, а также на улице Новоямская и в Демьянове. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Маршрут "Клин звучит" начинается у железнодорожной станции Клин и тянется до музея-заповедника Петра Чайковского, его протяженность — 4,4 километра. В маршруте есть такие объекты, как Музей елочной игрушки "Клинское подворье", дом-музей Аркадия Гайдара, усадьба Демьяново, Троицкий собор.

В ходе благоустройства маршрута была построена новая дорожка шириной 3,6 метра, уложена плитка, светодиодная брусчатка для пешеходов на одной стороне и асфальт для велосипедистов — на другой. На тротуаре установлены торшеры уличного освещения, камеры видеонаблюдения и инфоматы для туристической навигации на трех языках: русском, английском и китайском.

"Клин проводит отличную работу. Буквально на прошлой неделе в городе был открыт многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс "Триумф", а сейчас уже завершены работы по подготовке к грядущему мундиалю. Пожалуй, что в Клину находится один из самых насыщенных маршрутов в Московской области. Конечно, в каждом из задействованных при проведении мундиаля городов есть что-то уникальное, но редко где встретишь на одном маршруте и музей-заповедник гениального композитора, и дом-музей величайшего киносценариста. Петра Чайковского и Аркадия Гайдара знают во всем мире — это мастодонты своих направлений, ставшие брендами", — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Открытие туристического маршрута "Клин звучит" намечено на начало-середину весны 2018 года.