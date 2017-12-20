Собрание духовенства и мирян прошло в Московской епархии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области и митрополит Крутицкий и Коломенский поучаствовали в мероприятии.

На собрании духовенства и мирян, которое прошло в подмосковном Видном, присутствовал Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Об этом сообщил телеканал "360".

На мероприятии были подведены итоги работы областной Московской епархии. Кроме этого спикеры рассказали, чего удалось добиться за 100 лет со дня учреждения патриаршества в русской православной церкви.

"Сегодня впервые за 40 лет я как управляющий Московской епархии наблюдаю, что в зале присутствуют активные миряне. Там три тысячи мест, и все они заняты. За это время миряне стали активно участвовать в деятельности прихода", — рассказал Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Он добавил, что ведется активная работа с молодой частью населения, а также Московская епархия активно взаимодействует с правительством Подмосковья.

Губернатор Московской области отметил важность события.

"Столетие возрождения патриаршества. Мы на этом мероприятии должны быть вместе, чтобы показать, как важно православие в жизни Подмосковье. Я очень ценю это партнерство. У нас в области много социальных мероприятий проходит с участием православной церкви", — сказал в своем выступлении Андрей Воробьев.

В месте, где сегодня прошла встреча, в Видном, в прошлом году проводилось масштабное мероприятие "Духовные родники Подмосковья" при участии Московской епархии. Это событие было посвящено новомученикам Московской области.

На собрании огласили результаты работы по восстановлению разрушенных храмов и монастырей в московском регионе. В этом году отремонтировали три храма.

