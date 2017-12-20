Десять разрушенных храмов Подмосковья планируют восстановить в 2018 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В этом году на территории Московской области восстановили три храма.

В Подмосковье планируется восстановить 10 храмов в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь.

По словам протоирея Михаила Егорова, планы строятся исходя из минимальных возможностей фонда. Если фонду позволят средства, можно будет говорить о восстановлении еще 5-10 храмов.

"В настоящее время у нас разработаны десять проектов реставрации, которые прошли все должные согласования. Это именно храмы", — рассказал он.

Благодаря работе благотворительного фонда были восстановлены: Вознесенский храм в селе Сенницы, Ильинский храм в селе Пруссы, Воскресенский храм в деревне Воскресение, колокольня Димитриевского храма погоста Дорки. Сейчас в Подмосковье в полуразрушенном состоянии находится порядка 250 храмов.