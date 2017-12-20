Три полуразрушенных храма привели в порядок в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Всего на территории Московской области в этом году работы шли в 15 храмах.

В Подмосковье в 2017 году восстановлено три полуразрушенных храма. Всего работы шли в 15 храмах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на секретаря епархиального управления, председателя управляющего совета благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь протоиерея Михаила Егорова.

О реставрационных работах в храмах на территории Московской области он рассказал в Видном, где были подведены итоги деятельности Московской епархии за 2017 год.

"Закончена реставрация храма в городском округе Зарайск, закончено восстановление храма в Воскресенском районе, практически полностью завершено восстановление храма в Дмитровском районе", — отметил протоиерей Михаил Егоров.

Всего на территории Московской области в восстановительных работах нуждаются порядка 250 храмов.