Мособлизбирком получит рекомендации ЦИК по голосованию инвалидов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Избирком Московской области в ближайшее время ожидает получить для использования в работе методические рекомендации по организации голосования престарелых и инвалидов, которым требуется посторонняя помощь, говорится в сообщении председателя Мособлизбиркома Ирины Коноваловой.

В среду в ЦИК России состоялось заседание, на котором рассматривался вопрос о проблемах избирательной системы Московской области. В частности, речь шла о голосовании 17 декабря по выборам депутатов Совета депутатов первого созыва городского округа Клин, где на УИК №870 выездное голосование, организованное в доме-интернате для престарелых и инвалидов (хосписе) было признано недействительным.

"В этом голосовании участвовали два члена УИК с правом решающего голоса и член комиссии с правом совещательного голоса Важенков А.В., который, в свою очередь, снимал на видеопленку как проходил процесс голосования вместо того, чтобы исполнять свои полномочия в рамках закона, и своевременно предотвратить нарушения в части организации данного голосования", — говорится в пресс-релизе.

По словам Коноваловой, с точки зрения закона нарушения при оформлении личных заявлений избирателями в хосписе действительно были. "Однако, они являются инвалидами, немощными людьми, которым требуется посторонняя помощь, но так как в Законе отсутствуют положения, разрешающие воспользоваться помощью третьих лиц, то ими допускались неумышленные ошибки, которые привели к признанию данного голосования недействительным", — пояснила Коновалова.

Глвава Мособлизбиркома сообщила, что ЦИК России проанализировал сложившуюся ситуацию и принял решение о разработке методических рекомендаций по голосованию данной категории граждан, "и в ближайшее время мы их получим для использования в работе".