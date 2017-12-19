Психологи системы-112 Подмосковья за три года обработали 11 тысяч вызовов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В подмосковной системе-112 работают более 3,6 тысячи специалистов.

11 тысяч раз психологи оказывали помощь обратившимся в систему-112 Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова.

Как уточнил заместитель председателя правительства Подмосковья, с 1 июня 2015 года, когда система-112 Подмосковья начала свою работу, психологи подключались к ответам на почти 11 тысяч звонков на единый номер спасения.

"Во всех случаях специалистами была оказана профессиональная психологическая помощь. Благодаря этому удалось сохранить не одну человеческую жизнь", – отметил Дмитрий Пестов.

Психологическая помощь в системе-112 оказывается круглосуточно. К общению с обратившимися на единый номер системы-112 Подмосковья каждый из психологов подключается в среднем 20 раз за сутки, а длина самого разговора с заявителем зависит от тяжести ситуации и состоянии позвонившего.

Дмитрий Пестов заявил, что в настоящее время подмосковная система-112 — самая масштабная в России, ее работу обеспечивают более 3,6 тысячи специалистов. Почти 19,9 миллиона звонков обработали операторы с начала работы системы-112, при этом среднее время обработки одного вызова оператором — одна минута, уточнил зампред правительства Московской области.