Точки нелегальной торговли ликвидировали в Московской области

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Лидерами в этом компоненте стали Зарайск, Ивантеевка, Королев, Одинцовский район, Орехово-Зуево и Реутов.

Владимир Посаженников, министр потребительского рынка и услуг Московской области Подмосковья, на очередном заседании правительства региона в Красногорске заявил, что на территории Подмосковья ликвидированы все точки нелегальной торговли. Об этом сообщил телеканал "360".

В Подмосковье время от времени появляются точки несанкционированной торговли. Особое место притяжения для нелегальной торговли — это трассы. Большое число точек несанкционированной торговли было обнаружено на Егорьевском и Рязанском шоссе, на Малом бетонном кольце. Перевод нелегальных торговых точек в легальное русло позволило пополнить подмосковный бюджет на четверть миллиарда рублей, и ожидается, что в 2018 году эта цифра увеличится вдвое.

Для предотвращения появления нелегальных торговых точек, будет усиливаться работа с силовыми ведомствами.

Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, из проверенных 11 тысяч нестационарных объектов выявлено почти четыре тысячи нелегальных.

Глава Подмосковья назвал лидеров по ликвидации объектов несанкционированной торговли — это Зарайск, Ивантеевка, Королев, Одинцовский район, Орехово-Зуево и Реутов. А среди муниципальных образований, пока не сумевших навести в торговле порядок — Воскресенский район, Истра, Люберцы, Ступинский и Раменский районы, а также Чехов.

В 2018 году планируется провести работу по организации электронных аукционов по размещению торговых объектов. В текущем году в Одинцовском районе пилотный проект системы "Электронный муниципалитет" уже отработан.