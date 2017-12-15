Лучших подмосковных поэтов и писателей наградили в МВК "Новый Иерусалим"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Церемония награждения лауреатов и дипломантов московских областных литературных премий имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина, учрежденных губернатором Московской области, состоялась в Музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим", сообщает Минкультуры региона.

Премии присуждаются ежегодно с целью поощрения литературного творчества поэтов и писателей, живущих в Подмосковье, за талантливые произведения в поэзии и прозе, получившие общественное признание и являющие собой образец духовности и высокой нравственности.

В номинации "Зрелое перо" лауреатом областной премии имени Роберта Рождественского 2017 года стал Леонид Дудин (Воскресенский муниципальный район) за книгу "Почитай, Серафима, стихи". В номинации "Поэтический дебют" премии удостоена Мария Миронова (Лотошинский муниципальный район) за книгу "Черно-белый альбом".

Призерами литературной премии имени Михаила Пришвина стали: в номинации "Художественные произведения" — профессор Тамара Волынова, (Звездный городок) за книгу "Плеяда первых", в номинации "Краеведческо-публицистические произведения" — Алексей Плотников (Ленинский муниципальный район) за серию книг "Люди нашего края".

"Эти премии важны не только для победителей, но и для всех, кто любит литературу, кто ценит творчество, кто помнит, чтит и читает наших выдающихся поэтов и писателей. Наши премии — наглядное свидетельство того, что правительство Московской области неустанно поддерживает традиции русской культуры, литературы, а количество участников премий доказывает, что проза, поэзия, краеведческая и документальная литература живы, что русское слово не оскудело, что и Россия, и наша область богата талантами". — сказала на церемонии награждения министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В этом году на обе премии были номинированы литературные произведения 152 участников. Премия имени Роберта Рождественского в номинации "Зрелое перо" составляет 100 тысяч рублей, "Поэтический дебют" — 50 тысяч рублей. Премия имени Михаила Пришвина в номинациях "Художественные произведения" и "Краеведческо-публицистические произведения" составляет по 100 тысяч рублей.