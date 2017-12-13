Космический потенциал Подмосковья обсудили на встрече "Космос как бизнес"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Космические технологии используются в регионе в самых разных сферах.

12 декабря состоялась конференция "Космос как бизнес", посвященная развитию космической отрасли и возможности входа российского бизнеса в коммерческие проекты Роскосмоса. В конференции принял участие заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Об этом сообщил телеканал "360".

Денис Буцаев в рамках дискуссии "Инфраструктура космического бизнеса" обсудил с участниками круглого стола вопросы развития национального рынка высокотехнологических сервисов с космической составляющей, а также проблемы и направления совершенствования нормативно-правовой базы космической деятельности. Кроме этого обсуждались вопросы поддержки инвестиций и бизнеса, партнерства государства и частного сектора. Внимание уделили также проблемам институтов развития и формирования экосистемы коммерческой космонавтики, участники обсудили первые кейсы межсекторного взаимодействия в сфере космической деятельности.

Буцаев отметил, что Подмосковье использует космические технологии в таких сферах, как транспорт, сельское хозяйство и связь.

"У нас достаточно интересные существуют наработки в виде использования методов анализа данных на уровне ЦФО по загрузке транспорта и по использованию обходных путей, связанных с выработкой логистики. Это нам нужно для того, чтобы в наибольшей степени эффективно использовать транспортную инфраструктуру, которую мы уже имеем и, самое главное, ту, которую мы в настоящий момент строим", — сказал Денис Буцаев.

В настоящее время власти Московской области уже нашли частного инвестора, который окажет финансовую помощь в создании полноценной системы управления транспортными потоками в пассажирском транспорте, что будет способствовать получению аналитической информации для принятия управленческих решений.

Космические технологии также играют важную роль в развитии сельского хозяйства и в контроле за использованием земель в Подмосковье.

"Мы сейчас разработали систему, которая имеет возможность контролировать обработку земель, это для нас была серьезная задача. Чтобы эта работа происходила более качественно и с доказательственной базой в виде фото и видеофиксации, мы привлекли коллег, которые нам помогают в настоящий момент следить из космоса", — отметил Буцаев.

Подмосковье является центром космической отрасли страны, здесь расположены 17 крупных и средних организаций, в ракетно-космической отрасли работает 41 тысяча человек. Работники предприятий ракетно-космической отрасли участвуют в региональной подпрограмме "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" в 2016 и 2017 годах.