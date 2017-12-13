Центральный парк Реутова занял пятое место среди лучших парков Подмосковья

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В общей сложности в рейтинговании приняли участие почти 80 региональных парков.

Центральный парк Реутова вошел в топ-10 лучших парков Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу города Станислава Каторова.

"В Московской области впервые был составлен рейтинг парков культуры и отдыха, в котором Центральный парк Реутова вошел в топ-10 парковых зон в Подмосковье. Он занял пятое место", — сообщил глава города.

Всего в рейтинге принимали участие 78 парков. Оценка мест отдыха проводилась по 47 критериям: по наличию концепции развития, ежедневной афиши мероприятий, системы видеонаблюдения, фирменного стиля в одежде персонала парка и другим.

Как рассказал Станислав Каторов, в 2017 году в Центральном парке появилась уличная навигация, был произведен ремонт дорожно-тропиночной сети, установлена новая уличная мебель в едином стиле, а также открылся обновленный фонтан со светомузыкальной инсталляцией. Зона отдыха вошла в губернаторскую программу "Парки Подмосковья" на 2018 год, в рамках которой ее приведут к нормам регионального паркового стандарта Подмосковья.