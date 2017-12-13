Горнолыжный комплекс "Лисья гора" в Балашихе модернизируют

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Работы по благоустройству горнолыжного комплекса завершат в августе следующего года.

Работы по благоустройству и модернизации горнолыжного комплекса "Лисья гора" в подмосковной Балашихе будут закончены в августе 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

В рамках модернизации в "Лисьей горе" откроется новая трасса. Кроме того, к комплексу будет организован новый подъезд со стороны Леоновского шоссе. Также будет благоустроена территория комплекса, высажены деревья и расширен прокат инвентаря.

В планах по развитию комплекса — развитие лыжероллерной трассы со стороны реки Пехорки.

В данный момент на базе с 25 до 40 метров расширяется второй склон. До конца текущего года откроется трасса для детской горнолыжной школы.

На территории комплекса будет реализован проект "Лыжи мечты" по популяризации горнолыжного спорта среди инвалидов.

"На базе откроется новый сезон социальной программы "Лыжи мечты". Она подразумевает реабилитацию и социализацию инвалидов с помощью горнолыжного спорта. Программа реализуется в 20 регионах России, и в Балашихе проект запускают уже в третий раз", — сказал глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков.

Всего в "Лисьей горе" работают 5 трасс с подъемниками и освещением, есть склоны как для профессионалов, так и для новичков. Пенсионеры, ветераны боевых действий и дети из семей со сложной жизненной ситуацией могут отдыхать на базе бесплатно.