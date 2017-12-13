Центр детской гастроэнтерологии и гепатологии откроют в Мытищах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Возглавит центр главный гастроэнтеролог подмосковного Минздрава Екатерина Цимбалова.

16 декабря в Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей в Мытищах откроют первый центр детской гастроэнтерологии и гепатологии. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

Возглавит центр главный детский гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Подмосковья Екатерина Цимбалова. Центр будет оснащен современным оборудованием и технологиями. Благодаря открытию центра детской гастроэнтерологии планируется значительно снизить частоту и объем оперативных вмешательств, предупредить развитие инвалидности и повысить качество жизни пациентов.

Основными задачами центра будут профилактика тяжелых форм заболеваний желудочно-кишечного тракта, лечение, реабилитация, телемедицина, обучение специалистов на местах и научно-практическая работа. В составе центра — эндоскопический кабинет (гастроскопия, колоноскопия, ректороманоскопия, видеокапсульная эндоскопия), кабинет УЗИ (доплерография сосудов печени, фиброэластометрия), кабинет лечения с применением генно-инженерных биологических препаратов, круглосуточный стационар.

"Благодаря комплексному, междисциплинарному подходу дети Подмосковья получат в центре не только современные лечение, терапию и реабилитацию, но и помощь психологов, педагогов и даже юристов", — сообщила главный педиатр Московской области, главный врач МОКДЦД Нисо Одинаева.

Специалисты МОКДЦД в рамках открытия проведут бесплатный скрининг ряда социально значимых заболеваний для детей от трех до 18 лет.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава МО, объем медицинской помощи нового центра составит 3,5–4 тысячи посещений и 500–550 госпитализаций в год.