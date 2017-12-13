Более двух тысяч подмосковных детей-сирот устроено в семьи в 2017 году

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Всего в Московской области 3 979 приемных семей, 468 из них созданы в текущем году.

2,3 тысячи детей-сирот усыновлены (удочерены) в 2017 году в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

В 2017 году 468 семей взяли на воспитание детей из детских домов, всего в Московской области зарегистрировано 3 979 приемных семей. В замещающих семьях живут более 15,5 тысячи детей, оставшихся без родителей, более 8,5 тысячи усыновлены (удочерены).

Как отметила министр образования Московской области Марина Захарова, государство проводит большую работу с населением для популяризации адопции. Так, в Московской области создано 72 школы подготовки приемных семей. С потенциальными усыновителями работают психологи, социальные педагоги, медики, юристы. Благодаря их работе только в 2017 году в Подмосковье подготовлены 2,5 тысячи опекунов.

Государство оказывает существенную поддержку сиротам после выпуска из детдомов. В 2017 году воспитанникам подмосковных детдомов по достижении совершеннолетия предоставлено 768 квартир, в 2016 году – 646. За последние три года жилье получили более двух тысяч детей, оставшихся без попечения родителей.