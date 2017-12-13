Улица Вячеслава Тихонова появится в подмосковном Павловском Посаде

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Следующий год в городском округе объявили годом Вячеслава Тихонова.

В подмосковном городском округе Павловский Посад появится улица Вячеслава Тихонова. В честь советского артиста переименуют улицу Володарского. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу городского округа Павловский Посад Олега Соковикова.

Следующий год в Павловском Посаде объявили годом Вячеслава Тихонова. В городе организуют ряд мероприятий, посвященных прославленному советскому актеру.

"Улицу Володарского, на которой жил любимый артист, мы хотим переименовать в улицу Вячеслава Тихонова", — отметил Соковиков.

Среди прочих мероприятий в феврале следующего года в Павловском Посаде пройдет фестиваль "17 мгновений". Он объединит известных актеров, сценаристов и режиссеров.