Подмосковье премировали за успешную экологическую деятельность

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В 2017 году, который был объявлен Годом экологии, в Московской области было проведено более тысячи экологических мероприятий.

Министр экологии Московской области Александр Коган удостоен награды "За активную экологическую политику региона в Год экологии”. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Награждение прошло на Международном форуме-выставке "Экотех".

Александр Коган подчеркнул, что в 2017 году в Подмосковье была реализована 1 181 экологическая акция. В ходе этих мероприятий была проведена очистка водоемов, прибрежных зон, защита и восстановление леса, а также борьба с мусорными свалками. В общей сложности в них было задействовано почти 1,7 миллиона человек.

По словам главы Минприроды РФ Сергея Донского, Подмосковье входит в число лидеров среди регионов РФ по количеству и эффективности мероприятий Года экологии.

Самыми заметными по масштабу стали акции "Береговой десант", "Зеленый день", "Шина", "Сдай макулатуру – спаси дерево!", а также квест "Стратег" эколого-экономической направленности, который проводится для школьников.