Оптимизация админаппарата дала бюджету Павловского Посада 30 млн руб

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Порядка тридцати миллионов рублей позволила сэкономить для бюджета подмосковного Павловского посада проведенная в административном аппарате муниципалитета оптимизация, которую осуществили после формирования городского округа на территории Павлово-Посадского района, сообщил глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

"В 2017 году мы избрали совет депутатов городского округа, сформировали одну администрацию и за счет оптимизации административного аппарата сэкономили около 30 миллионов рублей", — сказал Соковиков в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он добавил, что данные средства пойдут на социальные нужды и госпрограммы.

"Реорганизация позволила направить дополнительные денежные средства на финансирование социальной сферы и участие в государственных программах", — отметил Соковиков.

В Подмосковье в 2015-2016 годах городские округа сформированы на территориях Егорьевского, Каширского, Мытищинского, Озерского, Серебряно-Прудского, Шаховского, Красногорского, Павлово-Посадского, Люберецкого, Рузского, Луховицкого и Зарайского муниципальных районов. В феврале 2017 года депутаты Московской областной думы приняли законы об изменении формы организации местного самоуправления на территориях Истринского, Шатурского, Коломенского, Ступинского, Чеховского, Наро-Фоминского муниципальных районов.