22 декабря в Московской области пройдет губернаторская новогодняя елка

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Праздничное мероприятие состоится в концертном зале "Крокус Сити холл".

Подмосковная праздничная елка для детей будет проходить в концертном зале "Крокус Сити холл" 22 декабря. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

"22 декабря в концертном зале "Крокус Сити холл" пройдет губернаторская елка, которую традиционно открывает наш губернатор. На нее будут приглашены шесть тысяч детей. Для них пройдет новогоднее представление "Ну погоди! Поймай звезду", — рассказала Ирина Фаевская.

Министр добавила, что 25 декабря пройдет представление "Руслан и Людмила" — мюзикл на льду Татьяны Навки. Его можно посмотреть во Дворце "МЕГА-Спорт" в Москве, и 7,5 тысячи детей уже приглашены на мюзикл.

По словам министра, в период празднования Нового года и Рождества Христова в московском регионе будет свыше 1,5 тысячи мероприятий, в которых смогут принять участие порядка 680 тысяч детей. На праздники, прежде всего, пригласят детей из малообеспеченных семей; детей, которые достигли высоких результатов в учебе и спорте; детей из детских домов.