Порядка 45 тысяч подъездов в Подмосковье отремонтируют за два года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Адресные перечни подъездов на 2018 год будут сформированы до 15 января.

В Московской области необходимо отремонтировать еще 45 тысяч подъездов. Работы запланированы на 2018-19 годы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного МинЖКХ Евгения Хромушина.

По словам министра, по итогам 2016-17 годов в регионе отремонтируют 38,5 тысячи подъездов.

"Эта программа будет продолжена. На 2018 год планируется ремонт 45 тысяч, который мы предлагаем разбить на два года: 30 тысяч — в 2018 году, 15 тысяч — в 2019 году", — отметил Евгений Хромушин.

До 15 января в Подмосковье составят адресный перечень подъездов, а до 1 марта пройдут собрания советов многоквартирных домов.

"У нас есть муниципальные образования, которые уже в 2018 году завершат работу, и у них не останется неотремонтированных подъездов", — добавил Хромушин.