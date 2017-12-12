В Московской области появились первые автобусы с бесплатным Wi-Fi

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Доступ в интернет для пассажиров является бесплатным и не требует просмотра рекламных роликов.

В настоящее время на двух маршрутах "Мострансавто" ‐ №324 "Бронницы – Котельники" и № 458 "Серпухов – Москва" систему бесплатного Wi-Fi запустили в тестовом режиме. Проверка будет продолжаться месяц. Об этом сообщил телеканал "360".

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова отметила, что ведомство проследит эффективность и востребованность Wi-Fi в автобусах среди населения.

"Только после того, как пассажиры опробуют новшество, будет приниматься решение о дальнейшем внедрении бесплатного Wi-Fi на других подмосковных маршрутах", — Анна Кротова, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету нужно будет пройти авторизацию, выбрав из списка доступных сетей Mostransavto_Free.

По словам генерального директора "Мострансавто" Владислава Мурашова, компания стремится повысить комфорт перевозок и положительные впечатления от поездок сотен пассажиров.