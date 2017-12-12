В Красногорске открылась международная выставка-форум "Экотех"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Выставка-форум "Экотех" открылась в Красногорске. На выставке представлены компании, уже внедрившие или разрабатывающие наилучшие доступные технологии по снижению загрязняющих выбросов, сокращению образования отходов, снижению потребления ресурсов. Об этом сообщил телеканал "360".

"Экотех" традиционно собирает ученых, экспертов, представителей власти и деловых кругов для профессионального диалога. Основное внимание уделяется внедрению доступных технологий и инновационных экологических решений. В рамках форума состоялся пятый Всероссийский съезд по охране окружающей среды, в котором приняли участие министр экологии и природных ресурсов РФ Сергей Донской, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Глава Подмосковья представил стенд региона на выставке "Экотех-2017". Он рассказал гостям и участникам форума, как в области проходит реабилитация рек и озер, восстановление лесов, защита особо охраняемых природных территорий, как совершенствуется система обращения с ТБО и внедряются "зеленые технологии" в различных отраслях экономики.

Важными направлениями работы в Подмосковье губернатор назвал утилизацию мусора, раздельный сбор мусора, очистку рек, реализацию программы "Чистое Подмосковье".

В Московской области реализуется крупнейший в России проект "Чистая страна". В регионе построят четыре завода по термической переработке мусора. Новые предприятия смогут перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности. В результате объем захораниваемых отходов в области сократится на 30%.

Форум продлится три дня, на площадках будут проходить панельные дискуссии, прогноз-сессии, круглые столы, семинары, лекции и мастер-классы.