В Московской области устранят неэффективные унитарные предприятия

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В текущем году в области завершили работу 147 неэффективных МУПов и 28 ГУПов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Московской области.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Андрея Аверкиева, на 2017 год перед министерством и подмосковными муниципальными образованиями была поставлена задача по сокращению количества неэффективных ГУПов и МУПов. В итоге были ликвидированы 28 неэффективных государственных предприятий и 147 муниципальных предприятий. Аверкиев добавил, что это уже превысило целевые показатели, которые были заявлены в начале года.

По данным Аналитического центра при правительстве РФ, по итогам прошлого года Подмосковье в рейтинге губернаторов по уровню развития конкуренции оказалось на четвертом месте. Годом ранее Московская область занимала 10 строчку. Рост на шесть позиций вверх был достигнут также благодаря сокращению унитарных предприятий.