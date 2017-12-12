АКРА присвоило кредитные рейтинги Московской области на уровне АА(RU)

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты охарактеризовали регион как хорошо развитый и с большим вкладом в экономику страны.



АКРА (аналитическое кредитное рейтинговое агентство) присвоило Московской области кредитный рейтинг на уровне АА(RU), прогноз – "стабильный". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и финансов Московской области.

Помимо этого агентство подтвердило кредитный рейтинг облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2016 года (RU35010MOO0) на уровне АА(RU) со "стабильным" прогнозом.

Кредитный рейтинг Московской области помогли определить такие показатели, как высокий уровень развития региональной экономики, плановый рост оборотов по привлечению и погашению долга внутри года, стабильные бюджетные показатели, а также сбалансированная долговая нагрузка при умеренных рисках предприятий расширенного государственного сектора.

Высокий рейтинг Подмосковья, как отмечают аналитики, характеризует его как хорошо развитый регион с большим вкладом в экономику РФ (в 2016 году — 3,5 триллиона рублей).